Niğde’nin Bağlama kasabasındaki çiftçi Burhan Battal, AKP’ye oy verdiğini vurgulayarak, isyan etti.

Battal, Bakan Pakdemirli’yi istifaya dâvet ederek, “Ben de AK Partili değil miyim, maraba mıyım ben? Battık vallahi battık, Sayın Cumhurbaşkanım sesimizi duyun” dedi. Çiftçi Sinan Akkuzu da elindeki patatesleri göstererek, büyük olan patatesleri girdi maliyeti olarak sıralandıktan sonra küçük patatese ise “Bu da bize kalan. Bunu da satamıyoruz” dedi. “Ne olacak çiftçinin hali?” diye soran Akkuzu, AKP’nin iktidara gelişini hatırlatarak, şunları söyledi: “Onlar zaten 2002’de gelirken ABD’ye söz verdiler. Çiftçiyi batıracaksın dediler, bizi batırdılar. Battık efendim biz. Hepimiz icralığız. Traktörler icralık, gübreyi, mazotu ödeyemedim. Depoya çektiğimiz malın işçi parasını ödeyemedim. Yazık değil mi bu işçiye? Çiftçi battı efendim, Tarım Bakanı, Cumhurbaşkanı duysun. Köy yerlerinde kimsenin huzuru yok. Bir teneke yağı evimize alamıyoruz. Veresiye alıyorduk, bakkal vermiyor.”

Niğde - Anka