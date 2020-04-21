Berberler: Sahipsiz bırakıldık

Korona virüsü nedeniyle haftalardır dükkanlarını açamayan berberler zor günler geçiriyor.
Hükümete, “Sahipsiz bırakıldık” diye seslenen berberler, çözüm için çağrıda bulunuyor. Gazeteduvar’daki habere göre İçişleri Bakanlığı’nın 21 Mart’ta, 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle, berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri korona virüsü salgını önlemleri kapsamında geçici olarak durdurulmuştu. Esnafın kira, elektrik, vergi borçları birikmiş durumda. Hükümete, “Sahipsiz bırakıldık” diye seslenen kuaförler, açıklanan ekonomi paketinden yararlanamadıkları için tepki gösteriyor. İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz devletin berberlere en az bir asgari ücret yardımda bulunmasını istiyor.