Binlerce ton gübre Çanakkale’de kaldı

Son aylarda Rusya ile devam eden savaş nedeniyle birçok gemi yükünü Ukrayna’ya ulaştıramadı.

Çin’den aldığı gübreyi Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na götüremeyen gemi de yükünü Çanakkale Limanı’na indirmek zorunda kaldı. Yeterli kapasiteye sahip Çanakkale Limanı ile yük sahibi firma arasında varılan anlaşmayla mart ayının sonunda gemideki 14 bin 425 ton magnezyum sülfat gübresi ile 9 bin ton amonyum sülfat gübresi Çanakkale Liman sahasında depolandı. artıgerçek’in haberine göre, Çanakkale Liman İşletmesi Ticaret Direktörü Evren Beceren, “Çin’den bir gemiyle yola çıkan 14 bin 425 ton magnezyum sülfat ve 9 bin ton da amonyum sülfat olmak üzere iki çeşit gübre yükü savaşın devam etmesi nedeniyle Ukrayna’ya ulaştırılamadı. Sonrasında liman sahamızın yeterli olması sebebiyle yük sahibi firma yetkilileriyle bu konuda bir anlaşma sağladık. Mart ayının sonunda limanımızda tahliye işlemini tamamladıktan sonra depolama sahamıza yükü aldık. Geçen hafta, 9 bin ton amonyum sülfat gübresini başka bir gemiye yükleyerek Fransa’ya gönderdik. Şu anda magnezyum sülfat yükü hala limanımızda bekliyor. Bunun 1500 tonunu Türkiye pazarında kullanmak üzere bir Türk firması satın aldı” dedi. Haber Merkezi

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