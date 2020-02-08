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'Bir yılda çöpe giden ekmekle 500 okul yapılabilir'

08 Şubat 2020, Cumartesi 12:17
Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, günde 120 milyon adet ekmek üretildiğini ve yüzde 10’unun israf edildiğini söyledi. Kavuncu, “Her yıl bu israftan dolayı 1.5 milyar dolar çöpe gidiyor. Bu parayla 500 okul ve 250 devlet hastanesi, 500 kilometre 5 şeritli otoyol yapılabilir” dedi.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa ve diğer büyükşehirlerde 6 binin üzerinde ruhsatsız çalışan fırın olduğuna da değinen Kavuncu, 2016’da çıkarılan işyeri açma ruhsatı yönetmeliğinin değiştirilmesi gerektiğini savundu ve halkın merdiven altı fırınları ihbar etmesini istedi.

İnsanlara tüketeceği kadar ekmek almalarını öneren Kavuncu şöyle devam etti: “Üç ekmek tüketirken beş ekmek almak yanlış. Sonra ekmek bayatladı diye tüketmiyorsun, çöpe atıyorsun. Yemek şirketleri, sivil toplum kuruluşlarıyla ekmek israfına yönelik daha etkili kampanyalar hayata geçirmeliyiz.”

‘Fırınlara yazılım geliyor’

Ekmek fırınlarına yönelik yeni bir milli yazılım üzerinde çalıştıklarını duyuran Kavuncu şunları söyledi: “Ticaret Bakanlığı, e-faturayı zorunlu tuttuktan sonra Türkiye’de ne kadar ekmek üreten fırın varsa bir yıl içinde bu yazılıma geçecek. Seminerler düzenleyerek yeni sistemi fırıncılara anlatıyoruz. Böylece üretilen ekmeğin miktarını, kurum ve kuruluşlarda ne kadarının tüketildiğini göreceğiz. Yazılımla ekmek israfını azaltmayı ve kayıt dışı fırınların önüne geçmeyi hedefliyoruz.” 

Suriyelilerin Türkiye genelinde 2 binin üzerinde fırın açtığını aktaran Kavuncu şu ifadeleri kullandı: “Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Konya, İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir’de bu fırınlar faaliyet gösteriyor. Bütün fırınlar ruhsatsız, oturum izinleri var diye organize sanayi bölgelerinde şirket kurmuşlar, Suriye ekmeği üretiyorlar. Bu ekmeğin ilgili hiçbir devlet kurumunda yasal altyapısı yok. Bir firma hariç, bu fırınlarda üretilen ekmekler hijyenik değil, içler acısı durumdalar.”

‘Kalan ekmek toz haline getirilip galeta unu olarak kullanılabilir’

Rumeli Üniversitesi’nden Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ise (üstte) tüketilmeyen ekmeğin atılmaması için şu önerilerde bulundu: “Kalan ekmek derhal fırına konulup, kurutulmalıdır. İstenirse toz haline getirebiliriz. Toz halindeki ekmeği galeta unu formunda yemeklere katarak kullanabiliriz. Kalan ekmeklerden peksimet veya yumurtalı ekmek yapabiliriz… Yiyeceğimizi dilimleyip buzdolabına fazlasını ise dondurucuya koymalıyız... Ekmekleri ıslatıp, hayvanlara da verebilirsiniz, çöpe atmak ne demek? Ekmek paylaşılmalıdır. Dünyanın içinde bulunduğu küresel süreçte gıdaya ulaşamayan milyonlarca insan var.”

Etiketler: çöp, ekmek, okul
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