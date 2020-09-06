CHP Genel Başkan Yardımcısı koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

CHP'li Adıgüzel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yapılan Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Şu an hastanedeyim, genel sağlık durumum gayet iyi. Bir süre izole olacağım. Son 1 hafta içerisinde temasım olan herkesin test yaptırmasını önemle rica ediyorum. Maske ve hijyen kurallarına uyalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" ifadesini kullandı. NTV

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