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16 KASIM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İstanbul için sağanak uyarısı

16 Kasım 2026, Pazartesi 14:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yarın İstanbul'da sağanak yağış görülebileceğini bildiren İstanbul Valiliği, muhtemel su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.

 

İstanbul Valiliği, yarın ilde sağanağın etkili olacağını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, ilde yarın ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

AA

Etiketler: İstanbul, Sağanak yağış, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği
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