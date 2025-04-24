'Depremin ardından Çeşme'deki otellere talep arttı'

24 Nisan 2025, Perşembe 10:19
Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, 6,2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesiyle Çeşme'deki otellere talebin artmaya başladığını söyledi.
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Belge, İstanbul'daki deprem gelişmelerini üzülerek takip ettiklerini ifade etti.
Deprem sonrası iki günlük tatilin hafta sonuyla 4 günlük bir süreci oluşturduğunu vurgulayan Belge, "Dün akşamdan itibaren rezervasyon için oteller aranmaya başlandı. Çeşme'ye doğru hareketliliğin olduğunu görüyoruz." dedi.
Belge, şunları kaydetti:
"Burada önemli olan bizim iş yapmamız ya da otellerin kazanması değil. Bizim için en önemli durum halkımıza bir şey olmaması ve bir kişinin bile burnunun kanamamasıdır. 6,2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İstanbul'da eğitime 2 gün ara verilmesiyle bölgedeki otellere talep artmaya başladı. Misafirlerimiz 4 gün tatil yapacak, dinlenecek ve moralini düzeltecek. Misafirlerimize kapılarımız sonuna kadar açık ve elimizden gelen desteği vereceğiz."
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AA
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