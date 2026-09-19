İstanbul okurlarımız buluştu

İstanbul Yeni Asya okuyucuları, Çamlıca pikniğinde bir araya gelerek kardeşlik ve muhabbetlerini pekiştirdi.

İSTANBUL - SEYHAN ŞENTÜRK

İstanbul Yeni Asya okuyucularının mutad piknik buluşması, Asya Kültür ve Medeniyet Derneği’nin organizasyonuyla 13 Eylül Pazar günü Çamlıca’da gerçekleştirildi. Sabah saat 10.30’da kahvaltıyla başlayan program, ikindi namazının ardından sona erdi. Çocuk ve hanımların da katıldığı buluşmada İzmit, Tekirdağ ve Bursa’dan gelen okuyucularımız da yer aldı.

İSTANBUL HİZMETLERİ KONUŞULDU

Kahvaltının ardından Hasan Güneş, İstanbul’daki hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Muhammed Sungur, Risale-i Nur hizmetleri üzerine bir konuşma yaptı.

Programa katılan Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Pekel de davetlilere hitap ederek Yeni Asya’nın yayın dünyasındaki önemine dikkat çekti.

NAMAZLAR CEMAATLE KILINDI

Piknik boyunca öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınırken tesbihatlar yapıldı ve namaz dersleri gerçekleştirildi. Sohbetlerle devam eden program, okuyucuların hem dinî hizmetler etrafında istişare etmesine hem de birlikte vakit geçirmesine vesile oldu.

KAYNAŞMAYA VESİLE OLDU

Okuyucularımızın bir araya gelmesi kaynaşmaya vesile oldu. Uzun zaman birbiriyle görüşememiş kişilerin de görüşmelerine ve muhabbetlerini tazelemelerine sebep oldu. Yapılan sohbetlerde, ‘mufritane irtibat’ için bu tarz buluşmaları önemine dikkat çekildi. Benzer programlarda buluşma temennisiyle piknik sona erdi.