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19 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Bu mirası yeni nesillere aktarmak vazifemiz

19 Eylül 2026, Cumartesi
Yeni Asya Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı ve Pikniği, Akçaabat Sera Gölü’nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Yeni Asya Gazetesi Yönetim kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Adem Şahintürk, Risale-i Nur hizmetinin ikinci yüzyılında herkese vazife düştüğünü belirterek, “Bu mirası yeni nesillere aktarmak vazifemiz” dedi.

YENİ ASYA - TRABZON

DOĞU KARADENİZ BÖLGE TEMSİLCİLERİ VE OKUYUCULARI BULUŞTU

Yeni Asya Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı ve Pikniği, geçtiğimiz Pazar günü Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü Piknik Alanı’nda yapıldı. Bölge temsilcilerinin katıldığı programda, son dönemde gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirilirken Yeni Asya Medya Grubu ve Yeni Asya Vakfı’nın faaliyetleri anlatıldı.

Sabah kahvaltısıyla başlayan programın öğleden önceki bölümünde, temsilcilerle birlikte bölgedeki faaliyetler ele alındı. Yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantı, hizmetlere ilişkin görüş ve tecrübelerin paylaşılmasına vesile oldu. 

İHLAS VE ŞEFKAT MESLEĞİ YENİ NESİLE ULAŞTIRILMALI

Programın öğleden sonraki ikinci bölümde, Yeni Asya Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Âdem Şahintürk katılımcılara hitap etti. Medya grubunun ve vakfın son dönemdeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Şahintürk, konuşmasında Risale-i Nur hizmetinin yeni nesillere aktarılması ve bu husustaki ortak sorumluluklar üzerinde durdu.

Risale-i Nur’un telifinin birinci yüzyılının tamamlandığını ve ikinci yüzyılın başında bulunulduğunu ifade eden Şahintürk, ilk yüzyılda samimi ve kahraman insanların gayretleriyle gelişen ihlâs ve şefkat mesleğine dikkat çekti. Bu mirasın yeni yüzyılda da aynı anlayışla yaşatılarak yeni nesillere ulaştırılmasının bir vazife olduğunu belirtti.

“HERKESE DÜŞEN BİR VAZİFE VAR”

Bu sorumluluğun yerine getirilmesi için il il, bölge bölge ziyaretlerde bulunmanın ve insanlarla bir araya gelmenin önemine işaret eden Şahintürk, “Herkese düşen bir vazife var” dedi. Şahintürk, İslâm ümmetine rehberlik etme sorumluluğunu da hatırlatarak, hizmetlerin devamında herkesin katkısının kıymet taşıdığını dile getirdi.

BARLA’DAKİ KUCAKLAYICI ANLAYIŞ ÖRNEK OLMALI

Risale-i Nur’un telifinin başlangıcının 100. yılı vesilesiyle Barla’da gerçekleşen buluşmaya da değinen Şahintürk, orada ortaya konulan kucaklayıcı anlayışın bütün hizmetlere örnek olması gerektiğini ifade etti. Barla’da olduğu gibi her yerde bütün ehl-i imana kucak açmanın vazifeleri olduğunu vurguladı.

Şahintürk, umumî dua niyetiyle Doğu Karadeniz’de başlatılan yeni Risale-i Nur Külliyatı okuma çalışmalarının da bereketli olmasını temenni etti. Katılımcılara ve hizmetlere katkı sunanlara teşekkür ederek her türlü soruya açık olduklarını belirtti.

Katılımcıların düşüncelerini ve tekliflerini sunduğu Doğu Karadeniz Bölge Toplantısı ve Pikniği, bölgedeki çalışmaların birlikte değerlendirilmesine ve Risale-i Nur hizmetlerinin geleceğine ilişkin ortak vazifelerin hatırlanmasına vesile oldu.

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