"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayıları yükselişte

25 Eylül 2021, Cumartesi 12:39
Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, Edirne'de geçen hafta her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 61,56 iken söz konusu tarihlerde 82,40'a yükseldi.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü. Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz - 6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, geçen ay ortalarında başlayan vaka sayılarındaki düşüş seyri bu hafta ise yükselişe geçti.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 1. sırada yer alan Kırklareli'nde de vakalar yükseldi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçen hafta Kırklareli'nde 57,50 iken son verilerde 82,10 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 114,70'ten 142,54'e yükseldi.

Aşılama oranının yüksek olduğu Trakya'da, Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla Türkiye geneli aşılama yüzdesinde Kırklareli 1'inci, Edirne 7'nci sırada yer alıyor.

AA

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen'in geçici başkenti Aden, karanlığa gömüldü

    Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vaka sayıları yükselişte

    Şehit askerimiz Faruk Eser dualarla uğurlanıyor

    '5 büyük zincir market için ticaret müfettişleri görevlendirildi'

    Anayasa kasten ihlâl ediliyor

    Hasta komşularının yardımına koştular

    9 ayda salgın bitebilir

    La Palma Adası'nda uçuşlar durduruldu

    'Suriye'de ölümleri teyit edilenlerin sayısı 350 bin, gerçek rakam ise bunun çok üzerinde'

    Altay, Beşiktaş'ı yenerek maç fazlasıyla lider oldu

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

    Son 24 saatte 221 kişi vefat etti

    İsrail askerleri 10 yaşındaki çocuğu ''vahşice'' darp ederek gözaltına aldı

    Lütufmuş gibi gösteriyorlar

    Bebeklere aşı skandalına suç duyurusu

    BM: Mültecilerin geri dönmesi için Suriye uygun ülke değil

    Mescid-i Aksa çağrısı

    Karamollaoğlu: Türk ekonomisi iflâs etti

    Yunanistan'a Cuma namazı tepkisi

    Yeni zamlara tahammül kalmadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Anayasa kasten ihlâl ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İmam-hatip meselesi
    Ahmet BATTAL

    Yeneroğlu farkı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Allah’a abd olana, her şey hizmetkâr olur
    Genel

    9 ayda salgın bitebilir
    Ali FERŞADOĞLU

    Cemaatlerin faydaları
    Genel

    Hasta komşularının yardımına koştular
    Rukiye Anar

    Öfkeyi yutmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.