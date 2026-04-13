Uzaklaşılan Ddin mi, siyasallaşmış muhafazakârlık mı?

Karar yazarı Mikdat Karaalioğlu, “Dinden uzaklaşıyoruz deniliyor; ancak uzaklaşıldığı iddia edilen dindarlığın ortak bir tanımı yok” diyerek, bunun İslâm’ın beş şartını yerine getirmek, günlük hayatta dinî hassasiyetlere riayet etmek ve hayatı bu ölçülere göre düzenlemek anlamına gelip gelmediğini sorguladı.

Karaalioğlu, dinden uzaklaşmanın sebebi olarak çoğunlukla AKP’nin gösterildiğine dikkat çekerek, bu iddianın dinî bir dönüşümden çok siyasî bir tartışmayla paralel yürüdüğünü belirtti. “AKP’nin Türkiye’yi dinden uzaklaştırdığı” görüşünü dile getirenlerin önemli bir kısmının daha dindar bir toplum talebinde bulunmadığını ifade eden Karaalioğlu, tartışmanın esasen iktidarın kendi değerleriyle çeliştiği ve muhafazakâr yönetimlerin çözüm olamayacağı iddiasına dayandığını vurguladı. Haber Merkezi

