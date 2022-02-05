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Esenyurt’un nüfusu, 57 ili geride bıraktı

05 Şubat 2022, Cumartesi 17:30
İstanbul’un Esenyurt ilçesi, 2021 sonu itibarıyla 977 bini aşan nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olurken, bu özelliğiyle 57 ilin nüfusunu geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Yerleşim Yerlerine Göre Nüfus İstatistikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye’nin nüfusu, 2021’de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,71’inin ikamet ettiği İstanbul’un nüfusu 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaşırken, ildeki Esenyurt ilçesi de Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olarak dikkati çekti. Geçen yıl sonu itibarıyla Esenyurt’un nüfusu 977 bin 489’u bulurken, bu ilçeyi 949 bin 265 kişiyle Ankara’nın Çankaya ilçesi izledi. Başkentin Keçiören ilçesi ise 942 bin 884 kişilik nüfusuyla 3’üncü sırada yer alırken, Keçiören’i, 936 bin 351 kişiyle Gaziantep’in Şahinbey ilçesi takip etti.

İlk 10’da İstanbul’un 4 ilçesi yer aldı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana’nın Seyhan ilçesi 792 bin 536, İstanbul’un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye’nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.

Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul’un 4, Ankara ve Gaziantep’in ikişer, Bursa ve Adana’nın da birer ilçesi yer aldı.

AA

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