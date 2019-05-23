Eyüpsultan'daki acı hadiseye ilişkin bir kişi tutuklandı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 9 yaşındaki çocuğun inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan müteahhit tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı İslambey Mahallesi Fulya Sokak'ta, dün akşam saatlerinde bir inşaatta 9 yaşındaki İhsan Baran Geldi’nin inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan müteahhit Emrah D. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Müteahhit Emrah D. savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Emrah D. nöbetçi hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. AA

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