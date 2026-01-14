"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Güzelhisar Fayı'ndaki hareketlilik hakkında Prof. Dr. Sözbilir'den açıklama

14 Ocak 2026, Çarşamba 07:12
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Sözbilir, Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Fayı'nda 5 günde 10'a yakın depremin meydana geldiğini, fayın 6,7 büyüklüğünde deprem kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'tan itibaren başlayan deprem hareketliliğinin azalmaya başladığını söyledi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Fayı'nda da deprem hareketliliğinin yaşandığını anlatan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Fay yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda, 6,7 büyüklüğe varan deprem potansiyeline sahip. Bu fay üzerinde yaz aylarında bir çalışma yaptık. O çalışmada bu fayın buradaki çizilenden farklı bir özelliğe sahip olduğu ortaya çıktı. Burada potansiyel aktif fay sınıfında değerlendirilen bir fay. Fakat şu anda meydana gelen depremler de bizim açtığımız hendekler de bu fayın daha üst bir sınıfa ait olduğunu ortaya koydu. Yani diri fay olduğu anlaşıldı. Diri fay sınıfına girdiği için buradaki deprem aktivitesi önemli. Fay üzerinde en büyüğü 3,8 olmak üzere 10'a yakın deprem oldu."

Sözbilir, depremlerin fayın orta kısımlarında meydana geldiğini, buradaki hareketliliğin hem AFAD hem de üniversiteler tarafından takip edildiğini anlattı.

"Fayın tehlikesinin belli ölçeklerde yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz"

Yaz aylarında Güzelhisar Fayı üzerinde farklı noktalarda hendekler açtıklarını anımsatan Sözbilir, "Fay son 10 bin yılda üç kez yıkıcı depremlere neden olmuş. Son depremi milattan sonra 105 yılında. Dolayısıyla yıkıcı deprem anlamında yaklaşık 2 bin yıldır deprem üretmeyen bir fayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla fayın tehlikesinin belli ölçeklerde yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. Şu anki devam eden deprem aktivitesine baktığımızda küçük ölçekli depremler oluyor. Bunlar herhangi bir depremin öncü depremleri de olabilir. Şu anda bunu söylemek çok erken." dedi.

Sözbilir, bu fayın kırılması durumunda özellikle Aliağa bölgesine lokal ölçekte ciddi zarar verebileceğini sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 208
