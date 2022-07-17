Hacdan gelen en tatlı hediye

Hac farizasını yerine getirmelerinin ardından yurda dönmeye başlayan hacıların, kutsal topraklardaki alışveriş tercihlerinde ilk sırada hurma yer alıyor.

Hac dönüşü, ziyarete gelecek misafirlerine ikram edecekleri hurma seçimini özenle yapan hacıların bir kısmı, hurmalarını Medine şehrinin içindeki dükkanlardan alırken, büyük çoğunluğu ise alışveriş için kentin çevresinde bulunan hurma bahçelerini tercih ediyor. Türkiye’den üniversite eğitimi için Suudi Arabistan’a gelen ve yaklaşık 20 yıldır hurma bahçesi işleten Süleyman Uzunoğlu, Suudi Arabistan’ın dünyada en çok hurma üreten ve ihraç eden ülke olduğunu belirterek, ülkede 250 tür hurmanın bulunduğunu, bunların 50’sinin Medine civarında yetiştiğini söyledi. AA

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