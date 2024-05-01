5 ili sağanak vurdu

Türkiye’de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden kısa bir süre sonra iç bölgelerdeki bazı kentler yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Sağanak ve dolunun etkili olduğu Ankara’da bazı metro istasyonları ile ev ve iş yerlerini su bastı. Aksaray, Eskişehir, Nevşehir ve Uşak’ta da yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Ankara’da Salı günü akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün gece etkili olan sağanak nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Çöken yol, güvenlik amacıyla şeritle kapatıldı. Sağanak ve dolu Salı günü akşam saatlerinde Aksaray, Eskişehir, Nevşehir ve Uşak’ta da etkili oldu. Bazı ev ve işyerlerini, caddeleri su bastı, tarım arazileri zarar gördü. Aksaray’da sağanak sonrası Melendiz Çayı taştı, bölgedeki turistlik alanlar, park ve bahçeler su altında kaldı. Nevşehir’de Derinkuyu ilçesinde güçlü hissedilen dolu, Yazıhüyük beldesi ve civar köylerdeki meyve ağaçlarına zarar verdi, buğday ve patates tarlalarında su birikintileri oluşturdu.

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