Isparta'da feci kaza!

Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Keçiborlu ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda 34 MF 3168 plakalı minibüs ile 03 ER 460 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Isparta'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Isparta-Afyonkarahisar kara yolu Keçiborlu ilçesi Koçtepe Kavşağı'nda 34 MF 3168 plakalı minibüs ile 03 ER 460 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
AA