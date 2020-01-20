İstanbul’a kar geliyor mu?

İstanbul’a iki gün yağışlı bir hava hakim olacak.

Bugün aralıklı olarak yer yer beklenen yağışlar yarın kuvvetli rüzgâr ile hissedilen sıcaklığı oldukça düşürecek. Meteoroloji’den yapılan tahminlere göre ise Perşembe ve Cuma günü Marmara Bölgesi’nde başta İstanbul olmak üzere kar yağışı bekleniyor. AA

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