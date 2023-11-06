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7 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

İstanbul'da barajlar boşaldı: % 17,5

06 Kasım 2023, Pazartesi 23:23
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, İstanbul’da barajların azalmasına dikkat çekerek, “Lütfen bu konuyu gündemde tutalım, suyumuz bitti artık...” dedi.

10 barajdan 3'ünde alarm!

İklim kriziyle birlikte hava durumunun mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışın azalmasıyla İstanbul barajlarında dolalık oranı yüzde 17,5’e kadar düştü. Prof. Kurnaz, Twitter’dan bu veriyi paylaşarak, “İstanbul’da Avrupa yakasındaki barajlar neredeyse tamamen boşaldı, Melen’den gelen suyla idare etmeye çalışıyoruz. Tasarruf etmeye aylar önce başlamalıydık. Yağmur duasının zamanı bir ay önceydi. Lütfen bu konuyu gündemde tutalım, suyumuz bitti artık...” notunu düştü.

Haber Merkezi

 

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