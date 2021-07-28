İstanbul’da vak’alar yüzde 50 arttı

İstanbul, son günlerindeki vaka artış oranıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Türkiye’de salgına karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla aşılama çalışmaları devam ediyor. Son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artışla birlikte de salgında yeni bir dalga ihtimali gündem geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu salgının seyri ve yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, salgında ağustos ayının çok önemli olduğunu ifade ederken, Dünyadaki vaka yükselişinin Türkiye’de de yaşandığına dikkat çeken Memişoğlu, ‘’İstanbul’da pozitif vakalarımız 2 hafta evveline göre yüzde 50 üzerinde arttı’’ dedi. Türkiye genelinde 17-23 Temmuz’da illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 88,19, Ankara’da 69,13, İzmir’de 33,43 oldu.

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