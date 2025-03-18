İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlemlendi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü İstanbul'da yüksek kesimlere kar yağarken, kent genelinde yağmur etkili oluyor.

Meteorolojiden sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısı!

Yurt geneli soğuk ve yağışlı hava uyarısı - Sıcaklıklar bazı bölgelerde 30 derece birden düşecek İstanbul, hafta sonu yaşanan güzel havanın ardından Meteoroloji'nin tahminleri doğrultusunda soğuk havanın etkisi altına girdi. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış, bugün de zaman zaman etkisini sürdürdü. Kent genelinde yağmur şeklinde görülen yağış, Silivri, Çatalca, Sultangazi, Başakşehir ve Hadımköy'de kara dönüştü. Yüksek kesimlerin yanı sıra kentteki bazı ilçelerde de kar yağışı görüldü. Beykoz, Ataşehir, Küçükçekmece ve Beyoğlu'nda da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı bazı noktalarda aralıklarla devam ediyor. AA

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