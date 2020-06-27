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27 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

İstanbul Valiliği:Tekstil atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü, 10 yaralı var

27 Haziran 2020, Cumartesi 10:00
İstanbul - Bahçelievler'de bir tekstil atölyesinde patlama meydana geldi.

İstanbul Valiliği, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığı belirlenen patlamada, yabancı uyruklu bir kişinin öldüğünü, 10 kişinin hafif yaralandığını açıkladı. 

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) alınan bilgilere göre, saat 04.55'te Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 62 numaradaki bir tekstil atölyesinde, ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldiği belirtildi. 

Olay yerine itfaiye, 112 sağlık ekibi ve polis sevk edildiği aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü kaydedildi. 

Açıklamada, binanın üst katlarından panik halinde dışarı çıkarken hafif yaralanan 10 kişinin, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildiği, yabancı uyruklu bir şahsın da öldüğü bildirildi.

Binada yangın sonrası soğutma çalışmalarının tamamlandığı ve tedbir amaçlı tahliye çalışması yapılarak binanın boşaltıldığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili inceleme ve soruşturma yürütüldüğü aktarıldı. 

AA

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