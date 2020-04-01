"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür

01 Nisan 2020, Çarşamba 14:10
İtalya ve İspanya'nın NATO nezdinde daimi temsilcilikleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK), gönderilen sağlık malzemeleri için teşekkür etti.

Türkiye’den İspanyol ve İtalyan halklarına sevgilerle

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan İtalya'nın NATO Daimi Temsilciliği, "Avrupa-Atlantik Afet Yanıt Koordinasyon Merkezi'nin aktive edilmesinin ardından müttefikimiz Türkiye, İtalya'ya kritik tıbbi malzeme gönderiyor." ifadesini kullandı.

"Türk dostlarımıza dayanışmalarından ötürü müteşekkiriz." denilen mesajda, "Birlikte güçlüyüz" ve "Biz NATO'yuz" etiketleri de yer aldı.

İspanya'nın NATO Daimi Temsilciliği de "Kovid-19'la mücadelede de birlikteyiz." mesajıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ise tıbbi malzeme kargoları üzerindeki Hazreti Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." mesajını içeren fotoğrafı paylaşarak, İtalyan ve İspanyol halkına selam gönderdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya sağlık malzemesi göndermesinin ittifak dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu belirtmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, kendilerine ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçak ile gönderileceğini duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 404
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'da son durum?

    İtalya ve İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür

    İspanya çok zor durumda!

    Beyaz Saray sağlık ekibi: ABD'de 100 ila 200 bin kişi ölebilir

    Sanattan sanatkâra

    Türkiye’den İspanyol ve İtalyan halklarına sevgilerle

    Dünya genelinde 178 bin 335 kişi iyileşti

    Evde ekmek yapımında dikkat çeken artış

    ''Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var"

    İki şehirde iki yerleşim yeri daha karantinaya alındı

    Üniversite öğrencileri bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek

    Umre dönüşü Karantina süreci tamamlanan 29 kişi daha evlerine gönderildi

    Virüs salgını işsizlik salgınına dönüşmesin

    İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk Kovid-19 sebebiyle öldü

    Suudi Arabistan'dan 'Hac' açıklaması

    Bakan Soylu, salgına ilişkin son gelişmeleri paylaştı

    En fazla o ülkeler etkilendi

    “Biz senin için tarladayız”

    Dünya genelinde son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gayretullah
    Süleyman KÖSMENE

    Virüsten insanlığa, ibadete, adalete çağrı
    Cevher İLHAN

    Belâların def’i için
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Virüs dersleri
    Ahmet BATTAL

    Milletvekilini enesine hapsetmek
    Risale-i Nur'dan

    Evlerimizi medrese-i Nuriyeye çevirelim
    Genel

    Muhalefet hainlik değil, adalet ve denge unsurudur
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs ne kadar bulaşıcı ve ölümcüldür? (1)
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Korona’dan sonra kadın ve aile

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.