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1 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Türkiye’den İspanyol ve İtalyan halklarına sevgilerle

01 Nisan 2020, Çarşamba 12:37
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.

Dünyada yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ülkelerden olan ve aynı zamanda salgının Avrupa'daki merkez üssü haline gelen İspanya ve İtalya'ya Türkiye'den yardım eli uzandı.

Gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var.” sözü ve “Türkiye’den İspanyol halkına sevgilerle” ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin gönderdiği yardımları taşıyan uçak, Ankara'dan ilk olarak İspanya'ya hareket etti. Uçak oradan da İtalya'ya gidecek.

AA

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