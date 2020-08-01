İzmir'de 2 ilçede orman yangını

İzmir'in Menderes ve Kemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Menderes ilçesi Çamönü mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangını söndürme çalışması sürüyor. Kemalpaşa'daki orman yangınına müdahale ediliyor Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa'nın Bayrak mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, söndürme çalışması sürüyor. AA

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