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5 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kamu binalarına HES koduyla giriş

05 Eylül 2020, Cumartesi 11:00
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, son günlerde artan vak’a sayısını göz önüne bulundurarak koronavirüs salgınına yönelik tedbirler almak üzere toplandı.

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantında salgının yayılmasını engellemek amacıyla 7 Eylül’den itibaren Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılması ve uygulamanın onay verdiği vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarına girişine izin verilmesi yönünde karar alındı.

AA

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