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Karlı havada nasıl araba kullanılmalıdır?

19 Şubat 2025, Çarşamba 16:51
Uluslararası Yol Emniyeti Uzmanı Mert İntepe, kar yağışı sırasında araba kullanacak sürücülerin kazalardan korunmak için yumuşak gaz ve fren hamleleri yapması gerektiğini belirterek, "Yumuşak basarak hareket etmeliyiz." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava, yurt genelinde etkili olacak.

İstanbul'da da Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle görülecek kar yağışının hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Uluslararası Yol Emniyeti Uzmanı İntepe, kar yağışı sırasında araç kullanacak sürücülerin dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

İntepe, kar yağışının etkili olduğu dönemlerde kış lastiği kullanılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Birçok sürücünün araçlarında kullandığı 4 mevsim lastiklerin kış şartlarında işe yaramayacağını belirten İntepe, şöyle konuştu:

"İstanbul'da şu anki yağışta 4 mevsim lastik belki işinize yarayabilir. Erzurum gibi bölgelerde işinize yaramaz. Ülkemizdeki 4 mevsim lastikler kaliteli değil. İyi bir yaz lastiği de değil, kış lastiği de değil. Yol güvenliği olarak kar yağdığında kış lastiği olmadan gitmek mümkün değildir. Kasımın sonundan mart sonuna kadar olan süreçte fren mesafesini kısaltmakta, viraj almanızı kolaylaştırmakta. Yere en çok temas eden lastik, kış lastiğidir. Nedeni hamur ve kauçuk yapısından dolayıdır. Eksi 7 dereceye kadar büzüşmez, böylelikle yerle olan mesafesini korur."

"Ticari araçların tümünde ön ve arka olmak üzere 4 kış lastiği bulunmalı"

Mert İntepe, "Kayarken frene basmayın." gibi halk arasında dolaşan cümlelerin şehir efsanesi olduğunu anlatarak, burada sürücülere "Karda sert fren yapacak kadar hızlı gitmeyin." demenin daha doğru olacağını dile getirdi.

"El frenini iki diş kaldırıp öyle gidin." söyleminin de doğru olmadığını vurgulayan İntepe, "Elektronik sistemlerde bunu yapamazsanız. Telli bir sistem varsa arka lastikleri kitler. O da arabanın kaymasına veya savrulmasına neden olur. Yaz lastiği olan bir araçla karda sürüş teknikleri anlatılamaz. Bana sorarsanız, İçişleri Bakanlığı tarafından uyarı yapılmalı. Yaz lastiği olan araçların trafiğe çıkmasını engellemeliyiz." şeklinde konuştu.

Motosiklet ve otobüsler için de kış lastikleri olduğunu aktaran İntepe, şunları kaydetti:

"Bunları kullanmalıyız. Ancak sosyal sorumluluk olarak insanlara da şunları söylemeliyiz, karlı bir ortamda sipariş vermek biraz merhametsiz düşünmek oluyor. Çünkü motosikletli arkadaşlarımız sipariş yetiştirmek isterken maalesef kazalara karışabiliyor. Ticari araçların tümünde ön ve arka olmak üzere 4 kış lastiği bulunmalı. Otobüslerin bazılarında sadece arka lastiğinde oluyor. Özellikle İETT otobüslerinde sıkça arka lastiklerde görüyoruz. Ancak bu yeterli olmayabilir."

"Çok yumuşak gaz ve fren hamleleri yapmalısınız"

Kar sırasında sürücülerin nasıl araç kullanması gerektiği konusunda önerilerde bulunan İntepe, "Çok yumuşak gaz ve fren hamleleri yapmalısınız. Bunu direksiyon hamleleriyle de birleştirmelisiniz. Biz buna 'Pamuk ayak olun.' diyoruz. Yumuşak basarak hareket etmeliyiz. Tutunurken patinaj yapmayı engellersiniz, fren yaparken de zamanında durmayı sağlarsanız." dedi.

Kar yağdığında "lastiklerin hava basıncının yükseltilmesi gerektiği" söyleminin de doğru olmadığına işaret eden İntepe, "Mümkünse de az şerit değiştirmeliyiz. Rota ve güzergah planı yapmak lazım. Dik rampaların olduğu yerler yerine gerekirse 5 kilometre daha dolaşarak gitmeliyiz." ifadelerini kullandı.

İntepe, seyir halindeyken dörtlü ışıkların kullanılmaması gerektiğini kaydederek, "Hem siste hem de karda otomotiv endüstrisine de trafik kanununa da aykırıdır. Ortam gri, sisli veya karlı bir hava var. Ben sizin şerit değiştirdiğinizi anlayamıyorum. Şerit değiştiriyorsunuz, ben sizin sinyal yaktığınızı anlayamıyorum. Acil bir durumda yakılması gerekir, yağışta açılmaz." diye konuştu.

AA

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