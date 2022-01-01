Kars'ta ve Aksaray'da feci kazalar: 10 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı

Kars'ta otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı. Aksaray'da da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ali Gaffar Okkan Bulvarında seyreden Alperen Demiral yönetimindeki 36 SE 555 plakalı otomobil, Mihralibey Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde, sürücüyle otomobilde bulunan Volkan, Elif Demiral ve Tekin Alın'ın öldüğünü belirledi. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki B.A. sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazazedelerin olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı Aksaray'da merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda, henüz sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, kaza yerinde 6 kişinin öldüğünü belirledi. Yaralanan bir kişi de ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. AA

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