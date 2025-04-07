Kastamonu-Pınarbaşı nüfusunun 10 katı ziyaretçiyi ağırladı: "Kanyon geçişi heyecan verici"

Ziyaretçilerini İlahi san'atı, tasarımı, tasarrufu ve hikmetli yaratılışı tefekküre sevk eden birbirinden harika kanyonları ve tabii güzellikleriyle ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde 20 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

Merkez nüfusu yaklaşık 2 bin 500 olan Pınarbaşı, son yıllarda doğa tutkunlarının önemli ziyaret noktalarından biri haline geldi.

Bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu ile Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Ilgarini Mağarası'nın bulunduğu ilçeyi 9 günlük tatilde 20 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

"Doğaseverleri Pınarbaşı'nı görmeye davet ediyorum"

Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, Pınarbaşı ilçesinin her mevsim ayrı bir güzellikte olduğunu söyledi.

İlçenin çok özel bir turizm destinasyonu özelliğine dikkat çeken Arı, Pınarbaşı'nın kanyonları, şelaleleri ve mağaraları ile bir yaratılış harikası olduğunu vurguladı.

İlçenin güzellikleri hakkında bilgi veren Arı, şunları kaydetti:

"Horma Kanyonu 3 kilometrelik ahşap parkuru ve ucundaki Ilıca Şelalesi ile eşi benzeri olmayan bir kanyon. Buranın kendine has iklimi ve bitki örtüsü var. 'Küçük Asyalı kanyon eğreltisi' bitkisi, dünyada sadece Horma'da var. Önemli kanyonlardan Valla Kanyonu burada, Türkiye'nin en yüksek cam zeminli terası, Valla Kanyonu üzerinde. Çok önemli mağaralardan Ilgarini Mağarası ilçemizde. Doğaseverleri Pınarbaşı'nı görmeye davet ediyorum."

Bayram tatilindeki ziyaretçi sayısından bahseden Arı, "Bu Bayram 9 günlük tatilin biraz geç ilan edilmesi ve yağışlı geçeceğinin bildirilmesi nedeniyle ziyaretçi sayısı biraz düştü. İlçe nüfusunun 10 katına yakın 20 binin üzerinde ziyaretçi ağırlamış olduk." diye konuştu.

"Kanyon geçişi heyecan verici"

Ziyaretçilerden Efe Can Demirel, Ankara'da yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ailemle Hatay'dan Ankara'ya geçerken babam burayı internetten buldu. Uzunluğunu görünce biraz şüphe ettik ama sonra yürümek istedik. Genel olarak yeşillikler, çiçeklerle dolu bir yer. Muazzam yükseklikler var. İnsanı büyülüyor. Mavi ve yeşilin tonları var. Sonunda çok güzel bir şelale karşılıyor ve şelaleyi görünce değdiğini düşünüyorsunuz. İyi ki gelmişim diyoruz."

İstanbul'dan gelen Maaz Hassan da "Bayram tatilinde internete gezilebilecek yerlere bakıyordum. Küre Dağlarını buldum ve öyle geldim. Horma Kanyonu'ndan geçtik. Çok güzel bir yürüme alanı var. Çok beğendim, çok hoşuma gitti, burada iyi bir zaman geçti." ifadelerini kullandı.