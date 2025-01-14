Köprü ve otoyol zammı isyan ettirdi

Köprü ve otoyollara gece yarısı gelen zamlar sürücüleri isyan ettirdi. Şişli Mecidiyeköy’de sürücüler, “Cezalar ağır, köprü ve otoyol fiyatları fazla. Devlet babanın vatandaşı düşünmesi lazım ama vatandaşın sırtından inmiyor. Gırtlağımıza kadar dolduk. Çok kızgınız. Maaşlar da yetmiyor. Zaten asgari ücrete az zam yaptılar. Hakikaten yetmiyor. Yetkililer biraz ellerini vicdanına koysunlar” dedi.

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