Kuraklık desteği verilecek

Yetersiz yağış sebebiyle verim kaybı yaşayan çiftçilere, dekar başına 30 ila 100 TL arasında değişen tutarlarda destekleme yapılacak.

Resmî Gazete’de dün yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; kapsam dahilindeki çiftçilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen tarım havzalarında, köy ve mahallelerde yetiştirdikleri ürünlerinde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı görenlerine destekleme ödemesi yapılacak. Bu yıl iklimsel faktörlere bağlı olarak yetersiz yağış sebebiyle verim kaybı yaşayan çiftçilere, verim kaybı oranına bağlı olarak dekar başına 30 ila 100 TL arasında değişen tutarlarda destek verilecek. Verim kaybı yüzde 30 ila 39 arasında olanlara dekar başına 30 TL, ürünlerinin tamamını kaybeden çiftçilere ise dekar başına 100 TL ödenecek. İstanbul - anka

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