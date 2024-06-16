Kurbanlıklar kaçtı, vatandaşlar kovaladı - 'Yarım saat içerisinde boğa 200 metre yüzdü'

Çeşitli şehirlere kaçan kurbanlık hayvanlar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde önce ahırın damına çıkan, ardından bitişikteki evin çatısına atlayan kurbanlık boğa, güçlükle yakalandı. Hacı Mehmetli Mahallesi'nde sahiplerinin elinden kaçan boğa, kerpiçten yapılan tek katlı ahırın damına çıktı. Ardından bitişindeki müstakil evin çatısına atlayan boğa, tekrar ahırın damına indi. Tüm uğraşlara rağmen atlayıp, kaçmaya devam eden boğa, bir süre sonra yakalandı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Zonguldak'ta kesime getirildiği sırada denize kaçan boğayı itfaiye ekipleri yakaladı Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kesime getirildiği sırada denize kaçan boğa, kıyıya çıktığında yakalandı. İlçedeki mezbahanede bir boğa kesime getirildiği sırada vatandaşların elinden kaçtı. Denize atlayan boğa, yaklaşık 200 metre yüzdü. Dalgaların etkisiyle tekrar karaya çıkan boğa, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yakalandı. Sahibine teslim edilen boğa, daha sonra kesime gönderildi. Kurbanlık kesimi için bekleyen Metin Kayabaşı, gazetecilere, hayvanın getirildiği sırada insanların elinden denize kaçtığını söyledi. Boğanın kayadan doğru denize atladığını belirten Kayabaşı, "Dalga olduğundan çıkamadı. Daha sonra Sahil Güvenliğe haber verildi. Yarım saat içerisinde boğa 200 metre yüzdü, ileride kıyıya çıktı. Daha sonra da itfaiye ekipleri kıyıdan çekti." dedi. Adana'da damdan atlayan kurbanlık keçi tele takıldı Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kurbanlık keçi, kesilmek üzereyken damdan atlayınca tele takıldı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kurbanlık keçi sahibi tarafından kesilmek üzere iki katlı müstakil evin damına çıkarıldı. Keçi, kesileceği sırada kasabın elinden kurtularak damdan atladı. Kasap ve kurbanlığın sahibi sokağa baktıklarında keçinin evin önünden geçen telefon teline boynuzundan takılarak havada asılı kaldığını fark etti. Daha sonra keçi, olay yerine getirilen kamyonun üzerine çıkan kişilerce bulunduğu yerden kurtarıldı. Keçinin kurtarıldıktan sonra kasap tarafından kesildiği öğrenildi. AA

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