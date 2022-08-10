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10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Marmara ve Batı Karadeniz'e "turuncu kod"lu sağanak yağış uyarısı

10 Ağustos 2022, Çarşamba 16:52
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında yarın beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle "turuncu kod" ile uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, yaptığı açıklamada, bugün yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin halihazırda üzerinde bulunan alçak basınç sisteminin ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan cephesel sistemin etkisi altında kaldığını belirtti.

Bunun sonucunda, yarından itibaren ülkenin kuzey kesimlerinde ve güney kesimlerinin bir kısmında önümüzdeki bir haftalık periyotta yağışlar beklediklerini aktaran Yağan, "Bugün akşam saatlerinde Ankara için sarı kodlu meteorolojik uyarımız var. Ankara, Eskişehir civarı, Göller Yöresi'nde yer yer kuvvetli yağış bekliyoruz. Yarın özellikle İstanbul'un il geneli, daha çok Anadolu yakasından, Zonguldak ve Bartın'a uzanan hatta yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli yağışların olmasını bekliyoruz. Bununla ilgili olarak bugün turuncu kodlu bir meteorolojik uyarı yayındık." dedi.

Yağan, "Turuncu kod"un "Sıklıkla karşılaşılmayan hava olayları durumu" olduğunu, "can ve mal kayıpları bakımından dikkat edilmesi gerektiği ve çeşitli hasarlar oluşabilir" anlamını taşıdığını anlattı.

Türkiye'yi kuzeyden etkileyecek yağışlı sistemin yarın günün ilk saatlerden itibaren İstanbul ve Batı Karadeniz bölgesinde etkili olmasını beklendiğini dile getiren Yağan, şöyle konuştu:

"Akşam saatlerine kadar özellikle İstanbul'da etkili olacak bu sistem, gece saatlerinde İstanbul'da Avrupa Yakası'ndan itibaren başlayıp yavaş yavaş doğuya doğru hareket edecek ve Batı Karadeniz Bölgesi'ni de etkisi altına alacak. Şimdi biz yaptığımız değerlendirmelerde bu turuncu kodlu uyarı verdiğimiz alanda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta yer yer metrekareye 50, 75 ve 75 kilogram üzerinde yağışlar bekliyoruz. Özellikle bu İstanbul'un Anadolu Yakası tamamıyla turuncu kodlu uyarı değerlendirmesi yaptığımız bir alan. Kocaeli'nin, Sakarya'nın, Zonguldak'ın kuzey ilçelerinde, Düzce'nin tamamında 75 kilogram üzerinde yağışların görülmesi durumu söz konusu."

Yurdun yağışlı havanın etkisinde ne kadar kalacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yağan, "Önümüzdeki 5 günlük zaman zarfında ülkemiz, atmosferik kararsızlığa bağlı ve sistemin de etkisiyle birlikte gerçekleşecek yağışlarla karşı karşıya kalacak. Yurdumuzun kuzey ve güney kesimleri ve İç Ege bölgesi ağırlıklı olarak, bu yağışların önümüzdeki bir haftalık periyotta devam etmesini bekliyoruz." dedi.

"Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak"

Hava sıcaklıklarında değişiklik olmayacağına işaret eden Yağan, "Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Son bir haftanın hava durumuna ilişkin bilgi veren Yağan, 12 Ağustos Cuma günü Marmara Bölgesi'nin ve Karadeniz'in kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yağışların görüleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumartesi bu yağışlar biraz daha yayılarak, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve kuzey batısı, Batı Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde etkili olacak. Pazar günü, Marmara Bölgesi'nin tamamında yerel olarak Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz bölgesinde ve Doğu Akdeniz'de yağışlarla karşılaşacağız. Yine pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimlerinde Marmara Bölge'mizde ve Karadeniz Bölge'mizde yağışlarla ve Doğu Akdeniz'de yağışlarla karşılaşacağız. Salı günü de Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin kuzey kesimleri ile Toroslar bölgemizde yağış görülecek. Çarşamba günü de ülkemizin İç Anadolu'nun güneydoğusunda ve yurdumuzun kuzey kesimlerinde, Marmara'nın kuzeyinde ve Karadeniz bölgesinin kuzey kesimlerinde yağışlı sistem bekliyoruz."

Yağışların ani olarak kuvvetlenebildiğine dikkati çeken Yağan, vatandaşları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün mobil uygulaması ve web sitesinde yapılan uyarıları dikkatle takip etmeleri, AFAD ve valiliklerce alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

Ankara'da sadece bugün akşam saatlerinde gök gürültülü yer yer kuvvetli yağış olacağını, bu konuda sarı kodla uyarı verdiklerini hatırlatan Yağan, "Ankara'da bugünden sonra cumartesi günü bir yağış beklentimiz mevcut." dedi.

Bakanlıktan "tedbirli ve dikkatli olalım" çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı.

Paylaşımda, "İstanbul’un Anadolu Yakası Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu illerimizi yarın için turuncu kodla uyarıyor. Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını, kıyılarda hortum görülebilir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım." ifadelerine yer verildi.

AA

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