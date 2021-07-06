'Martılar açlığa bağlı stresten ölüyorlar'

Van Gölü havzasında toplu martı ölümleri, bölge halkını endişelendirdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bölgede yaşayanları tedirgin edecek durum olmadığını, ölümlerin açlığa bağlı stresten kaynaklandığını söyledi. Üreme zamanlarında, insanların bulunmadığı ve riskli olmayan yerleri seçen martılar, Van Gölü havzasına özellikle de Adır Adası’na geliyor. T24’deki habere göre ‘Martı Adası’ olarak da bilinen adaya gelen martılar, yumurtalarını bırakıp, yavru çıkarıyor. Martı ölüleri sebebiyle hasta olmaktan korktuklarını anlatanlar, göle giremediklerini de söyledi. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslan da martı ölülerinden numuneler alındığını ve mahalleliyi tedirgin edecek durum olmadığını söyledi.

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