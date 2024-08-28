Meteorolojiden İstanbul için uyarı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 10.00-15.00 saatleri arasında kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. AA

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