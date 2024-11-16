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16 KASIM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Organik tarıma destek

16 Kasım 2024, Cumartesi
Tarım ve Orman Bakanlığı, organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında bugüne kadar 11 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması, yaygınlaştırılması ve pazarlama kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla organik üretim yapan üreticiler 2005 yılından bu yana destekleniyor.Organik üretim yapan üreticilere 2023’te 46,6 milyon lira, bu yılın ekim ayına kadar da 74 milyon lira ödemede bulunuldu. Toplamda bugüne kadar 5,6 milyar lira organik tarım desteği ödemesi yapıldı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde 2023’te 343 bin hektarda 259 ürün çeşidinde yaklaşık 1,6 milyon ton organik üretim yapıldı. Organik tarım alanının toplam tarım alanı içindeki payı 2002 yılında yüzde 0,3 iken 2023 yılında yüzde 1,6’ya çıktı. Öte yandan 59 ilde Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi uygulanıyor. Organik tarım faaliyetlerinin tüm aşamaları Organik Tarım Bilgi Sistemi’nde (OTBİS) kayıt altına alınarak izlenebiliyor. OTBİS’te yer alan veriler organik tarım kayıtlarına esas bilgileri oluşturuyor. OTBİS’te arazi-ürün bilgisine ait veri girişi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca ilgili üretim yılı içinde yapılıyor.

AA

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