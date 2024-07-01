Orman yangınlarına karşı işbirliği çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “CHP’nin yerel yönetimleri, yangınların önlenmesi için işbirliğine hazır.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, orman yangınlarına karşı el ele verilmesi çağrısında bulunarak, “Bakanlıklar, belediyeler ve ilgili tüm kurumlar güçlerini birleştirsin. CHP’nin yerel yönetimleri, yangınların önlenmesi için işbirliğine hazır.” ifadelerini kullandı. Adem, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin son günlerde orman yangınlarının yarattığı büyük bir yıkımla karşı karşıya olduğunu belirtti. Yaşanan felaket karşısında yüreklerin dağlandığını ifade eden Adem, bu konuda siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak, tüm kesimlerin acilen harekete geçmesinin zaruret olduğunu bildirdi.

GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM

Erhan Adem, ormanların yangınlara teslim olmasına asla izin veremeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Gelin, orman yangınlarına karşı el ele verelim. Bakanlıklar, belediyeler ve ilgili tüm kurumlar güçlerini birleştirsin. CHP’nin yerel yönetimleri, yangınların önlenmesi için işbirliğine hazır. Bu mesele siyaset üstü bir konudur. Meclisimizin de bir an evvel harekete geçerek acil önlemler alması şarttır”