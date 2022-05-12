Rize'de çay protestosu

Rize İl Başkanlığı, çay üreticileri ile birlikte; çay gübresine yapılan zammı ve çay alım politikalarını, Cumhuriyet Meydanı’nda protesto etti.

Protestoya, çay meclisleri üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Çay üreticileri eylemde, üzerinde “Üreticiyi koruyan Çay Kanunu çıkarılsın”, “Yaş çay alım fiyatı 10 TL olsun” ifadelerinin yazılı olduğu pankartlar taşıdı. Üreticiler, “Çayda kanun yasalaşsın” sloganı attı. Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, “Yaş çay alım fiyatı desteklemelerle birlikte kilogramı en az 10 TL olsun. Üreticiyi koruyacak çay kanunu tüm tarafların katılımıyla acilen çıkartılmalıdır. Taban fiyat uygulamasına geçilsin ve açıklanan yaş çay alım bedelinin altında alım yapılması yasaklansın” dedi. Bir çay üreticisi ise “Üç tane kartel fabrikatörüne dökme çay verilerek piyasayı oynuyorlar. Bu üreticinin alın teri ile taban fiyatıyla oynuyorlar. Bunun böyle olmamasını istiyoruz. Büyük marketler zincirine dökme çay veriliyor. Bu ülkenin kurtuluşu tarımdadır” tepkisini gösterdi. Rize - anka

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