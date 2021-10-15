Sel bölgesinde yaralar sarılmadı

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos’ta meydana gelen, 82 kişinin vefat ettiği sel felâketinde yaralar tam olarak sarılamadı. Aradan 3 ay geçmesine karşın selde kaybolan 15 kişiye halen ulaşılabilmiş değil.

Kastamonu ve Sinop’ta iki kez incelemelerde bulunan TTB’nin hazırladığı 1’inci ay raporu ise bölgedeki sağlık hizmetlerinde sorunlar olduğunu ortaya koyuyor. Buna göre, hastaneler dere yataklarında risk altında hizmet veriyor, uzman hekim bulunamıyor, Covid-19 vak’aları artıyor. Raporda, evini kaybeden vatandaşların barınma sorununun devam ettiğine de dikkat çekiliyor. BirGün’ün haberine göre, Bölgede selden sonra halkta genel olarak pandemi tedbirlerine uyumda gözle görülür oranda gerileme olduğu görülüyor.

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