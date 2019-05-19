"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Sınav yolunda kaza: Yaralılar var

19 Mayıs 2019, Pazar 13:07
Adıyaman'dan Sivas'a üniversite sınavına girmeye giden Suriye ve Irak uyruklu gençleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 S 0607 plakalı öğrenci servisi, Adıyaman-Besni kara yolunun 25. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girecekleri öğrenilen Irak ve Suriye uyruklu 9 genç yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman'da bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA

Okunma Sayısı: 90
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya genelinde yeni rekabet alanı

    Osmanlı mimarisinin ilk ve tek 6 minareli camisinin bu özelliklerini biliyor muydunuz?

    ABD'de yüzlerce kişiden aynı mesaj: 'Hiçbir şekilde kabul edilemez'

    'Kur’an'da 250 kadar ayette bunun nasıl tanzim edileceğini görüyoruz'

    Yıkılan evlerin arasında iftar...

    Ne kadar demokrasi, o kadar eğitim
    📷

    Karikatürler

    Harflerin bestekârı Hattat Hamid Aytaç’ı rahmetle anıyoruz

    Trabzonspor üçüncülük için ümitlendi

    İthal ettiğimiz kadarını hastalıktan kaybediyoruz

    Kardeşlik baki olsun

    Çin’e destek ayıbı

    Başörtüsü yasağına karşıyım

    İdlib’de kriz büyüyor

    Hurdada teşvik artışı ekonomiye yarar

    Bilimi değil, müteahhitleri dinlediler

    O plan şimdilik askıda

    Yunan hücumbotu TCG Burgazada korvetini taciz etti

    Şehit Astsubay gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    19 Mayıs ve AKP
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    “Teşekkür” müjdeyi verene olmadı!
    Misbah ERATİLLA

    Suphi Türel ve Bediüzzaman
    Genel

    Ne kadar demokrasi, o kadar eğitim
    📷
    Genel

    Karikatürler
    Genel

    Bediüzzaman adalet-i mahzaya dikkat çekmiştir
    Abdurrahim ÖZYURT

    Hastalıkların esas sebebi
    Adnan NACİR

    Göçtü sevdalarla bütçem, ihtiyat akçesine muhtaç oldum bugün
    Risale-i Nur'dan

    İktisat, izzet ve kemal sebebidir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.