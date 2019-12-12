Soylu: Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Araştırmacı gazetecilik şu an yok neredeyse” iddiasında bulunaarak “Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Radyo D'de Adem Metan'ın sunduğu "Adem Metan Show" programında konuştu.

Soylu, "Gazetecileri eleştirir misiniz? Yanlış bilgi verdiklerinde kendilerine ulaşıp düzeltme yapar mısınız" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bazı gazeteciler var ideolojik olarak kopmuşlar doğruyu görmüyorlar. Biz ne dersek diyelim bizi yok hükmünde görüyorlar. Biz onları ikna edemeyiz. Onlarla uğraşmam ama yazdıklarını okurum nasıl psikolojide olduklarını bilmem gerek. Ben gazetecilik mesleğini en çok eleştiren bir siyasetçiyim. Bir gazetecinin hata yapma lüksü yoktur. Bizim vardır ama onların yoktur. Bir gazeteci bir iki kere hata yaparsa affedilir. Basın mensupları artık çok rahatlar. Bir dönemin gazetecileri çok emek verirdi. Şimdi dönüp her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum. Şuan eleştirerek düzeltilmesi gereken onca konu var ki anlatamam. Araştırmacı gazetecilik şu an yok neredeyse. Türkiye’de birçok şey üretilir. Beni affedin ama en ağır iş adliye muhabirliği oldu."