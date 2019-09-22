TCDD dört yıl önce uyarılmış

Bilecik’te yüksek hızlı tren hattını (YHT) kontrol eden kılavuz trenin raydan çıkması sonucu iki makinist vefat etmişti.

Ancak kazanın ardından Jeoloji Mühendisleri Odası’nın (JMO) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nı (TCDD) Bilecik’e bağlı Ahmetpınar Köyü’nün bulunduğu bölgeye ilişkin dört yıl önce uyardığı açığa çıktı. Jeoloji Mühendisleri Odası’nın Bilecik’te dört gün önce gerçekleşen ve iki makinistin ölmesine sebep olan kazanın yaşandığı bölgeye dair 4 yıl önce TCDD’yi uyardığı açığa çıktı. Oda’nın 2015’te hazırladığı raporda, ihaleden etüd çalışmalarına kadar ihmaller zincirinin sıralandığı görülüyor. Birgün’ün haberine göre, JMO’nun Ahmetpınar-Bilecik bölümüne dair incelemesinin sonuçlarında, şu tesbitler yer alıyor: “Yapılan incelemelerde hattın geçtiği güzergâh üzerinde proje aşamasında yapılması gereken jeoloji-jeoteknik araştırmaların istenilen nitelik ve düzeyde gerçekleştirilmediği, etütlerin yapımı sırasında gerekli özenin gösterilmemesi sebebiyle gerek 29 Mart 2011 tarih ve 27889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı gerekse Sayıştay raporlarından da anlaşılacağı üzere önemli oranda keşif artışlarına ve kamusal kaynaklarının heba edilmesine neden olduğu tesbit edilmiştir.” Raporda, hızlı tren hattının açılması için acele edildiğine de dikkat çekiliyor.