Trafik kazalarında sürücüler kusurlu

Polis Akademisi Başkanlığınca hazırlanan “Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Raporu” son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90’ının sürücü kusurlarından kaynaklandığını ortaya koydu.

Rapora göre, 2009-2018 yıllarını kapsayan son 10 yılda meydana gelen trafik kazalarının yüzde 13,10’u ölüm ya da yaralanmayla sonuçlandı. Söz konusu trafik kazalarının yüzde 89,39’u sürücü, yüzde 8,91’i yaya, yüzde 0,75’i yol, yüzde 0,48’i taşıt ve yüzde 0,46’sı yolcu kusurlarından kaynaklandı. Sürücü kusurları arasında araç hızını şartlara uydurmamak, kavşaklarda geçiş önceliğine ve manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak öne çıktı. En çok kaza yaz aylarında 2018’de meydana gelen trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin yaz aylarında arttığı tesbit edildi. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki trafik kazalarında, bin 885 kişi öldü. En çok kazaların yaşandığı günler ise Pazartesi, Cuma ve Cumartesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu kazaların, yüzde 60,78’i gündüz, yüzde 36,22’si gece ve yüzde 2,99’u alacakaranlıkta meydana geldi. Geçen yıl trafik kazalarının yüzde 9’u sadece İstanbul’da, yüzde 7’si Ege, yüzde 17’si ise Akdeniz Bölgesi’nde yaşandı.

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