Yoksulluk toplumun sağlığını bozuyor

Türkiye pandemi dönemini sağlık çalışanlarının olağanüstü ve fedakâr mücadelesiyle atlatmaya çalışırken, derinleşen ekonomik kriz ve yoksulluk ise sağlık hizmetlerine erişimde büyük bir eşitsizlik oluşturarak, toplum sağlığını vurdu.

İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü tarafından yayınlanan, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala imzalı rapora göre, yoksulluğun sağlığa etkisi, ekonomik krizlerde daha da belirginleşti. İşsizlik gibi etkenler ise bu sorunda büyük rol oynuyor. Sözcü’nün haberine göre raporda, nüfusun yüzde 15’inin sosyal güvenlik kapsamına alınmadığına dikkat çekildi. Toplumda sık görülen hastalıkların en önde gelen sebeplerinden birinin yoksulluk olduğuna işaret edilen rapora göre Türkiye’de de dünyada olduğu gibi Covid-19 pandemisinde yoksul kesiminin hastalığa daha fazla yakalandığı belirtildi. Yoksullar kronik hastalıklara erken yakalanırken, ölümlerin ise daha erken yaşlarda geldiğine dikkat çekildi.

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