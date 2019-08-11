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Yurt genelinden yine bilindik görüntüler

11 Ağustos 2019, Pazar 16:34
Kaçan kurbanlık boğalar, sahiplerine zor anlar yaşattı.

Ankara Merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde, Ramazan Öksüz ve ortaklarının aldığı kurbanlık boğa, kesim için ahırdan çıkarıldığı sırada, taşa bağlı ipini söktü.

Bahçeye kaçan boğayı yakalayamayan vatandaşlar, Rize Belediyesi kurban ekibinden yardım istedi.

Belediye ekiplerinin iğne attığı sırada huysuzlanan boğa kaçtı. Bu sırada olayı görüntülemeye çalışan gazeteciler, zor anlar yaşadı. Bazı gazeteciler yere düşerken, ellerinde sıyrıklar oluştu.

Kaçarken eve girmeye çalışan boğa, ekipler tarafından yaklaşık 3 saatlik çalışma sonunda yakalandı.

Öte yandan, Hamidiye Mahallesi'nde Barış Saraç ve ortaklarına ait boğa, ahırda bulunduğu sırada zincirini kopararak kaçtı. 

Ekipler, yaklaşık 3 saatlik uğraş sonucu, kaçan boğayı ip yardımıyla yakaladı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde de kesim sırasında kaçan kurbanlık danayı yakalamak isteyen polis ekipleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. 

Kurbanlığın sahile doğru kaçtığını görenler, yaşananları telefonlarıyla görüntüledi. Kovalamacanın ardından yakalanan dana sahibine teslim edildi.

İğne vurularak yakalandılar

Konya Beyşehir Belediyesi Zabıtası Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle’de kesim sırasında bir kurbanlık dananın kaçtığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Uzun süren kovalamacanın ardından Müftü Mahallesi'ndeki bir arsaya giren kurbanlık danaya, adrese gelen Belediye görevlisi tarafından iğne yapıldı.

Şanlıurfa'da sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlıklar da uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

Paşabağı Mahallesi'nde sahiplerinin kesim yerin götürmek istediği boğa, kamyonetten indirilirken kaçtı. Sahiplerinin ve çevredeki vatandaşların elinden kurtularak koşan boğa yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir bahçeye girdi. 

Sahiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye Haliliye ve Eyyübiye belediyelerinin hayvan yakalama timleri geldi. Uzun süre etrafına kimseyi yaklaştırmayan boğa, zaman zaman görevlileri ve kendisini yakalamak isteyen kişileri kovaladı. Gazetecilere de zor anlar yaşatan boğa, görevliler tarafından sakinleştirici iğneyle vurulmasına rağmen uzun süre kaçmaya çalıştı.

AA

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