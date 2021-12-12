UŞAK— Yeni ortaya çıkan ve sosyal medyada konuşulan bir konu hakkında dilim döndükçe duygularımı sizlerle paylaşmak isterim.

Cenab-ı Hakk’ın; Esmaül hüsnalarından biri olan “SETTAR” isminden gelmektedir tesettür. Setr kökünden türetilmiş olan bu kelime; örtmek, gizlemek anlamına gelir. Settar ise kulunun günahlarını diğer kullarından gizlemek demektir. Korunmaktır setr etmek, kendini korumaktır Allah’ın emri ile. Düşünüldüğü veya topluma lanse edildiği gibi sadece kadın ve beden ile de alâkalı değildir. İlk tesettür âyeti erkeklerin göz kapaklarına inmiştir. Bu tesettür herhangi bir kıyafet ile değildir aslında, erkeğin nefsi iledir. En ağırı da budur; nefsine söz geçirebilmek.

Tesettür insanı hür kılar, kısıtlamaz gazetemizin yazarlarından olan Yasemin Güleçyüz’ün de kitabının adı olandır tesettür: “Tesettür Özgürlüktür.” İnsanı en utanması gereken şeylerden gizler; günahlarından. Tek bir emre itaat eder o da Cenab-ı Hakk’ın emri olan tesettürdür. Herhangi bir konu için farklı dünyevî amaçlara alet olmaz tesettür. Gelen yasaklara engel tanımaz, kalben inanç ile bağlanır o sana. Bahsedildiği gibi politik değildir. Din ve dinin emirleri şahısların, politikacıların yaşayışı veyahut nutukları ile değil, Cenab-ı Hakk’ın kelâmlarıyla sirayet etmelidir yaşantımıza.

Şahıslar din ve tesettür hakkında nefse teşfik verici konuştukça bizim dinimize ve tesettürümüze daha sıkı sarılmamız duâsı ile Allah’a emanet olun.