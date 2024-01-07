Adalet mi eşitlik mi?

Adalet ve eşitlik. Bu iki kelimenin sözlük anlamlarına bakacak olursak; Adalet, Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek demektir. Eşitlik ise; insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu olduğunu görüyoruz.

Çok sık tartışma konusu olan ve gündemden düşmeyen, tartışmanın ana konuları olan bu iki kelimeyi kadın ve erkek üzerinden ele almak istedim.

Bu konuyla ilgili olarak, sosyal mecralarda bulunan bir fotoğrafı nazarlarınıza sunmak istiyorum. Bir ormanda bulunan her biri ayrı meziyetlere sahip altı farklı hayvan (penguen, balık, kuş, fil, köpek ve fok balığı) bir gözetmen eşliğinde eşitlik olması amacıyla aynı anda aynı sınava tabi tutulur. Sınav, ağaca tırmanmaktır. En hızlı tırmanan hayvan sınavı kazanacaktır. Tabloya dışarıdan baktığımızda her şey eşit gibi görünüyor ama, acaba âdil mi? Fıtri olarak, yaratılıştan gelen farklı yeteneklere sahip bu hayvanları aynı sınava tabi tutmak sınav açısından eşitliktir ama adil değildir.

Bu tabloyu kadın ve erkeğe uyguladığımızı düşünelim. Kadın ve erkek insan olduğu için eşittir. İnsanlık konusunda eşit haklara sahip olmakla beraber, yaratılışından gelen bazı özellikleri farklıdır. Bu farklılıklar, erkeği kadına üstün kılmadığı gibi kadını da erkeğe üstün kılmaz. Aksine birbirlerini tamamlar. Bediüzzaman’ın da bahsettiği gibi bir makinenin çarkları birbirleri ile yarış halinde değildir, birbirlerinin eksiğini kusurunu tamamlamak adına çalışırlar. “Nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücud-u insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır.” (Lem’alar)

Kur’an hizmetinde bulunan kardeşlerin arasındaki dayanışmanın anlatıldığı bu bahsin kadın ve erkek arasında da olması gerektiğini, birbirimiz arasında eksikleri dile getirip üstünlük yarışı yapmak yerine, eksiklerimizi görüp, onları tamamlamamızın gerekli olduğunu düşünüyorum. İşte o zaman iki tarafa da insan olduğu için eşitlik sağlanıp, farklı meziyetlerinin keşfedilmesi ile de adaletli davranabileceğimizi düşünüyorum.

Adaletin ve eşitliğin gerçek manası ile anlaşılıp hayatımıza dahil ettiğimiz, o şekilde yönetildiğimiz; insanların birbirini tenkit değil teşvik edip eksiklerini güzelliklerle kapattığı, daha güzel günlere uyanmak duasıyla.