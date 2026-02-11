"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Selâmı kaybetmek (2)

A. Fuat ZİMMETOĞLU
11 Şubat 2026, Çarşamba
“Günaydın”ın bütün dünyada geçerli, genel bir selâmlaşma mantığı olduğu iddiası, dil karşılaştırmasıyla geçerliliğini yitirir.

Batı dâhil dünyanın en çok konuşulan dillerinde (tahminî 5 milyar konuşan vardır) kullanılan ifadelerin tamamı hâlâ açık bir temenni (iyilik dileği) içerir:

İngilizce: Good morning (İyi sabahlar)

Almanca: Guten Morgen (İyi sabahlar)

Fransızca: Bonjour (İyi gün)

İspanyolca: Buenos días (iyi günler)

Portekizce:  Bom dia (İyi gün)

Rusça: Dobroye utro (İyi sabah)

Hintçe: Shubh Prabhat (Hayırlı sabah)

Çince/Mandarin:  Zaoshang hâo (İyi sabah) /  Zao ān (Sabah huzuru)

Urduca: Subah Bakhair (Hayırlı sabah)

Görüldüğü üzere modernleşmiş toplumların dillerinde bile "iyilik" ve "hayır" vurgusu korunmuştur. Türkçede ise aynı kelime paranteze alınmış, yerine anlam dünyası muğlak bir "aydınlık" beyanı oturtulmuştur.

Konunun Dînî Çerçevesi: Hadis ve Fıkıh Perspektifi

Selâm meselesi yalnızca dil ve kültürle sınırlı değildir; doğrudan İslâm’ın hayat tasavvuruyla ilgilidir. Peygamber Efendimizin (asm) şu hadis-i şerifi bu noktada temel ölçüdür:

“Selâmı aranızda yayınız.” (Müslim, İman, 93)

Bu emir; ruhsuz, donuk ve mekanik hitapları değil; iman ve dua içeren bu güzel fiili yaymayı hedefler. İslâm fıkhında selam vermek sünnet, almak ise farzdır. Bu hüküm, yapılan eylemi şahsî tercih olmaktan çıkarıp bütün topluma sorumluluk yükler. 

Sünnet olan bu kelâm, doğrudan Allah’ın selâmetini dile getiren "Selâmünaleyküm” dür. Dolayısıyla selâmın yerine nötr ifadelerin geçirilmesi, sünnetin yasaklanarak, hayatın içinden sessizce çekilmesidir.

Dönüşümün Arka Planı

Bu dönüşüm kısmen zorla ve özellikle sistematik bir tekrar yoluyla gerçekleşmiştir. Geleneksel selâmın tasfiyesi ve “günaydın” kalıbının yerleşmesi, toplumun zihnine şu ana kanallar üzerinden nakşedilmiştir.

• Dil Devrimi ve sadeleştirme yoluyla: “Özleştirme” adı altında dinî muhtevalı kelimeler tasfiye edilmiş, yerlerine “yapay” karşılıklar üretilmiştir.

• Sözlükler yoluyla: 1940’lardan itibaren Türkçe sözlüklerde belirmeye başlamış ve ısrarla tek “sabah selâmı” olarak tanımlanmıştır.

• Okul kitapları yoluyla: İlkokul kitaplarındaki diyaloglar üzerinden yeni nesillerin dili formatlanmıştır. Zihinlere kazınan o meşhur kalıp; “Öğretmen: Günaydın çocuklar / Çocuklar: Günaydın öğretmenim” repliğiyle, henüz çocuk yaşta yeni bir “normal” inşa edilmiştir.

• Resmî dil ve medya yoluyla: Radyo-TV programları, gazete sütunları ve resmî yazışmalar bu yeni dili tek geçerli norm hâline getirerek geçmişten gelen köklü ifadeleri kamu alanının dışına itmiştir.

Okullarda, televizyonda ve resmî hitaplarda kullanılan kalıplar zamanla yapay bir gerçeklik oluşturmuş; dua temennisi içeren ifadeler ise "farklı," hatta yadırganır hâle getirilmiştir. Bu, sekülerizmin en etkili baskı biçimidir.

Hâsılı kelâm, “günaydın” meselesi bir kelime tartışması değildir. Bu mesele, hayatın anlamla mı yoksa yavanlıkla mı karşılanacağı meselesidir. Selâmın içinden hayır ve dua çekildiğinde geriye yalnızca tınısı olmayan kuru bir ses kalır. Oysa ses unutulur; anlam kalır. “Hayırlı sabahlar” demek geçmişe dönmek değil; hafızayı ve anlamı bugünde diri tutmaktır.

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erzincan-Kemah'ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu

    Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlı da Akın Gürlek oldu

    Hz. İsa (asm) ve Deccal mücadelesi

    İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik: Yıkıma doğru gidiyoruz

    İsrail işgali genişletiyor

    Epstein canisi, işgalcilere yardım etmiş

    “Gerekirse tek başımıza vururuz”

    İsraf seferberliği şart

    “Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var”

    Millete tepeden bakanlar gidecek

    Benzin fiyatlarına büyük zam yolda

    İnşaatta maliyet artışı hızlandı

    Temeli atılan havalimanı 8 yıldır bir türlü bitirilemedi

    ABD, uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla Doğu Pasifik'te bir tekneyi daha vurdu: 2 kişi öldü

    28 Şubat’ın dışlayıcı mirasını hatırlatıyor

    İstanbul merkezli 14 ilde uyuşturucu operasyonu: 305 şüpheli yakalandı

    ABD'de Rümeysa Öztürk hakkındaki "sınır dışı" davası düştü

    Venezuela'da 897 siyasi tutuklu serbest bırakıldı

    İran: ABD, 4 şartının kabul edilmemesi halinde saldırı tehdidinde bulundu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlı da Akın Gürlek oldu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Erzincan-Kemah'ta 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
    Genel

    Almanya Nakliye Hizmetleri - Saygınlar Nakliyat Güvencesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.