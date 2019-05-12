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12 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Tek zarf, tek pusula, tek bir şey, tek iptal…

Adnan NACİR
12 Mayıs 2019, Pazar
31 Mart’ta yapılan ve 17 yıldır iktidarda 25 yıldır belediye yönetiminde olan partinin kaybetmiş olduğu İstanbul büyükşehir belediye seçimi, YSK (Yüksek Seçim Kurulu) tarafından iptal edildi, 23 Haziran tarihinde yeniden yapılacak.

Necmettin Batırel tarzı bir uygulama ile kararın duyurusunu şaaak diye iktidar partisi yaptı ve insanlar “ne oluyor?” demeden iptal gerekçesini kuruldan önce yayınladı. 

Sandık kurulu başkanlarının seçiminde usûlsüzlük olması sebebiyle iptal kararı verildiği söyleniyor. Görevlendirmede usûlsüzlük varsa, bu, vatandaşın tercihlerini veya verdiği oyların akıbetini nasıl değiştirdi acaba? Her partinin temsilcisinin bulunduğu ve sonuçlarının altına birlikte imza attıkları sonuçlar değişti mi, değiştiyse nasıl oldu? Değişmediyse, bu iptalle bütün İstanbul halkının verdiği oylar neden yok sayılıyor? Aynı adamların görevli olduğu bütün seçimler aynı şekilde iptal edilecek mi? Bu adamları görevlendirenler kim, onlar hakkında soruşturma yapıldı mı? Sadece İstanbul’da mı oldu bu usûlsüzlük? Sorular çok, ama herkesin aklında oluşan şey, yenilgiyi hazmedemeyen iktidarın seçimleri yenilemek için bahane aradığı...

ZARFABİA

Büyükşehir belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği, ilçe belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimlerinin her birinin ayrı bir pusulada yer aldığı ve tek bir zarfa konulduğu bu seçimde sadece büyükşehir belediye başkanlığının iptal edilmesi epey gürültü kopardı. Zarf rabiası “zarfabia” ile özetlenebilir: Tek zarf, bir tek pusula, tek bir şey (kesinlikle oldu, ama bilmiyoruz), tek iptal… Sosyal medyada çok değişik örnekler verilerek durumun tuhaflığı gözler önüne serildi. Tek batında dördüz olarak doğan çocuklardan üçünü kabul edip dördüncünün nesebi hakkında meşrûiyet tartışması koparmaya benzetenler oldu. En komik benzetmelerden birinde bir veznedar, kendisine verilen 20 liralık tek banknotu inceledikten sonra o parada 5 liralık kısmın sahte olduğunu iddia ediyordu. 

Aradan bir haftaya yakın zaman geçti ve pek çok farklı benzetme yapıldı, ama ben de kendi benzetmemi yapmadan rahat edemeyeceğim. Bütün orijinal benzetmeler bir hafta içerisinde yapılmış, biz sona kaldık, idare edin artık: Bir işletim sistemi düşünün, dört ayrı uygulama çalışırken geçersiz bir işlem yürüttüğü ve kapanıp açılması gerektiği düşünülüyor. Üç tane uygulamaya hiç dokunulmadan bilgisayarın kapanıp tekrar açılması isteniyor. 

İFTARA ATTILAR...

Seçim iptali haberi Ramazan’ın ilk günü iftara doğru olan saatlerde yayıldı. “İftara attılar” diyebiliriz yani... Genel kanaat piyasalar kapandıktan sonrasına bırakılmış olduğu yönündeydi. Nedense, böylesi haberler için hep o saatlerin seçildiği söyleniyor. Halbuki o anda Türkiye piyasaları kapalı olsa bile dünya üzerinde aşka  yerel saat farklarından dolayı açık olan ve tepki gösterebilecek başka piyasalar muhakkak vardır. Para uyumaz ve 24 saat boyunca çalışır, çünkü. Haydi diyelim, başka piyasaların tepkisi bizimki kadar olmayacak. Bizim piyasalar da aptal mı ki, kapalı oldukları saatte kendilerini sarsacak bir işlem olsa da sabaha kadar onu unutup tepki vermekten vazgeçsin? İlla ki, ertesi sabah açılıp vereceği tepkiyi yine vermeyecek midir? Nitekim, döviz ve borsa rakamlarındaki dalgalanmalar hala geçmiş değil. Zaten kırılgan olan ekonomimiz bunu nasıl kaldıracak bilmiyoruz. Mutlu musunuz Yavuz Prens ve yedi cüceler?

HARİKA HALLER

Seçimler yenilenecek olunca, Almanlar yenildiği için bizim de yenik sayılmamız gibi, sadece seçim dönemlerinde zuhur eden bir takım harika haller de yenilenecek galiba. Yerli ve millî araba ile ilgili gelişmeler, petrol veya başka yeraltı kaynaklarının bulunduğuna dair haberler, bazı vergi veya cezalarda indirim müjdeleri... Bunlar basında yer almaya başladı bile; millî araba için talepler yoğunlaşmış ve 2022 yılında yollarda olacakmış meselâ. İktidarın adayı, köprü geçiş cezalarının affedileceği müjdesini verdi bile! En ilginç olanı da, 31 Mart öncesi İçişleri Bakanı Soylu’nun seçim hediyesi diye duyurduğu 5 PKK yönetcisinin öldürülmesi hadisesi. Orada öldürüldüğü söylenenlerden biri, geçen gün canlı yayın yapmış. Seçim iptal olunca, onun ölümü de iptal oldu her halde... 

Etiketler: Pazar Ola
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