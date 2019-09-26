Bu yıl “Aile Yılı” ilân edildi

Siyer Vakfı, ailenin kurulması ve korunmasına katkı sağlamak maksadıyla, bu yılı aile yılı olarak ilan etti.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu sene vakfın, ailenin kurulması ve korunması yönünde çalışmalar yapacağı ifade edilerek, ailenin öneminin anlatılması noktasında üstüne düşen görevin yerine getirileceği belirtildi. “Dünyadaki Cennet Aile” başlığı altında, “Aile Medresesi”, “Cennet Bizim Evimizde”, “Sümeyra b. Ubeyd Hanım Akademisi”, “Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması” gibi faaliyetler dahilinde çalışmalar yapacak olan Siyer Vakfı, “Aile Danışmanlığı Konferansları” ve “Yurtiçi ve Yurtdışı Konferanslar” ile yıl boyu faaliyetler gerçekleştirecek.

Kur’ân ve sünnet ışığında aileler bilinçlendirilecek

“Aile Medresesi” programı kapsamında yapılacak çalışmalarda, aileler, Cennetin dünyadaki şubesine çevirmek adına bilinçlendirilecek ve bu kapsamda Muhammed Emin Yıldırım’ın “Nebevî örneklikte aile”, Şerafettin Kalay’ın “Aile fıkhı” ve alanında uzman akademisyenlerin konuk olacağı “Bir Müessese Olarak Aile” konferanslar düzenlenecek. “Cennet Bizim Evimizde” programları dahilinde, aile gibi önemli bir kurumu idame ettirebilmek adına “Kur’ân ve Sünnet” çerçevesinde, aileler ve gençler bilinçlendirilecek. Siyer Vakfı’nın Hz. Muhammed’e (asm) ithaf ettiği ve Türkiye’de ve dünyada ilk olma özelliğini taşıyan “Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması”nın bu seneki teması, “Hicrî 1441 Aile Yılı” münasebetiyle “Aile” olarak belirlendi. Siyer Yayınları tarafından hazırlıkları tamamlanarak yayımlanan aile temalı matbu eserlerin yanı sıra, yıl boyunca icra edilecek bütün programlar dijital ortama aktarılacak. Programlar, “www.siyertv.com” isimli internet sitesi üzerinden ilgililerin istifadelerine sunulacak.